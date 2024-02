Wurst und Bier haben Einbrecher in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in der Hellerhütte gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, haben sich die Täter über das Kellerfenster Zutritt zur Hütte verschafft und dann Essen und Trinken mitgehen lassen. Den Schaden geben die Beamten mit 1500 Euro an. Wanderer, die etwas Ungewöhnliches beobachtet haben, und sonstige Zeugen bittet die Neustadter Polizei um Hinweise unter Telefon 06321 854-0.