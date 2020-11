Einbrecher sind zwischen Donnerstag und Freitag über ein Fenster in den Kurpfalzsaal in Edenkoben eingestiegen. Wie die Polizei berichtet, versuchten die Unbekannten in den Jugendraum einzudringen, scheiterten allerdings an der Durchgangstür. Entwendet wurde nichts. Durch den Hebelversuch an der Tür entstand Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro. Die Beamten sicherten Spuren, die zur Aufklärung beitragen könnten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer: 06323 955-0 oder per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.