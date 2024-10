Einbrecher sind in die katholische Kirche St. Jakobus in Hambach eingedrungen und haben versucht, den Tabernakel aufzubrechen. Wie Dekan Michael Paul am Mittwoch berichtete, sei es den Tätern, die in der Nacht zu Montag zuschlugen, aber nicht gelungen, den Tabernakel, in dem die geweihten Hostien aufbewahrt werden, zu öffnen und an das Allerheiligste zu kommen. Der Tabernakel sei allerdings beschädigt worden, so seien bei der Holzverkleidung Ornamente herausgebrochen worden. Vertreter des bischöflichen Bauamts seien deswegen schon da gewesen, ein Schreiner werde den Schaden richten können.

Der Pfarrer berichtet weiter, dass die Sakristanin und er am Mittwochvormittag mit Aufräumen beschäftigt gewesen seien. Denn die Täter hätten die Sakristei komplett durchwühlt. Was Paul irritiert und er sich nicht erklären kann: Die Einbrecher hätten offensichtlich auch viel Zeit in der Kirche verbracht. Beute gemacht haben sie nach bisherigen Erkenntnissen kaum, nur eine Musikbox fehle.

Der Versuch, an das Allerheiligste zu kommen, fühlt sich für Paul an, „als sei jemand in meinen privaten Bereich eingedrungen“: Paul lädt am Samstag, 26. Oktober, um 17 Uhr zur Anbetung des Allerheiligsten in die Kirche ein, „damit wir das miteinander verkraften“. Anschließend ist Heilige Messe.