Am frühen Donnerstag gegen 4.25 Uhr sind mehrere unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Birkenweg in Birkenheide eingebrochen und haben dort Schmuck gestohlen. Als die Bewohnerin die Täter bemerkte, wollte sie aus dem Haus flüchten, wurde laut Polizei jedoch daran gehindert. Die Frau blieb dabei unverletzt. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Bei der Fahndung nach den Tätern waren mehrere Streifenwagen im Einsatz. Die Einbrecher wurden nicht erwischt.

Mögliche Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Birkenweg oder der näheren Umgebung wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-23312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.