Nach einem Einbruch in eine Bäckerei ist einer der Tatverdächtigen bei seiner Flucht vor der Polizei am Bahnhof Bensheim von einem Güterzug erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Laut Polizei waren zwei Männer am Sonntag gegen 1.45 Uhr in die Bäckerei eingebrochen und lösten dabei den Alarm aus. Es sei ihnen nicht gelungen, den Tresor zu öffnen. Die Einbrecher leerten die Kasse, die etwas Münzgeld enthielt. Als die Polizei eintraf, flohen die Männer zu Fuß. Beim Überqueren der Gleise in Höhe des Bahnhofs – nach Mitteilung der Polizei gegen 1.55 Uhr – übersahen sie einen herannahenden Güterzug. Der Zugführer leitete eine Notbremsung ein. Dennoch wurde einer der Tatverdächtigen vom Zug erfasst und tödlich verletzt. Sein mutmaßlicher Komplize konnte entkommen. Bislang gebe es keine Hinweise auf die Identität des Toten. Die Bahnstrecke war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Südhessen hat die Ermittlungen übernommen.