An Heiligabend waren Einbrecher im Landkreis Kusel unterwegs. Zwischen 16.15 Uhr und 23.30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus in Erdesbach ein. Als die Eigentümerin von einem Dinner nach Hause kam, stellte sie den Einbruch fest. Die bislang unbekannten Täter hebelten die Terrassentür auf und drangen so in das Wohnhaus ein. Mehrere Stockwerke wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei sicherte Spuren . In Horschbach kam es ebenfalls an Heiligabend zu einem vergleichbaren Fall. Als die Eigentümerin nach Hause kam, stellte sie den Einbruch fest. Hier schlugen die Täter das rückwärtige Kellerfenster ein und drangen so in das Wohnhaus ein. Schränke standen offen, und alles wurde nach Wertgegenständen durchwühlt. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.