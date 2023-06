Ein Wolf in der Nordpfalz

Ein Wolf ist im Landkreis Kaiserslautern gesichtet worden. Fachleute haben ein Video ausgewertet, das das Tier zeigt und bestätigt: Es handelt sich tatsächlich um Meister Isegrim. Was das für Tierhalter bedeutet. Zum Artikel

Eine Stunde mehr Deutsch für Zweitklässler

Rheinland-pfälzische Grundschulkinder sollen besser Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) weitet deshalb den Unterricht aus und sie will früher gegen mögliche Sprachdefiziten ankämpfen. Was das für Eltern bedeutet. Zum Artikel

Hilfe für bedrohte Kommunalpolitiker

Viele Kommunalpolitiker sind Anfeindungen ausgesetzt. In Rheinland-Pfalz stieg die Anzahl der Fälle kontinuierlich an und lag 2021 bei 75. Wie die Politik ihnen helfen will. Zum Artikel

Rätselhafter Unfall: Jugendliche trugen keine Helme

Nach wie vor unklar ist der Unfallhergang mit einem Motorrad, beim dem ein 16-Jähriger tödlich verletzt wurde und ein 17-Jähriger schwere Kopfverletzungen erlitten hat. Einige Erkenntnisse hat die Polizei zu dem Motorrad gewonnen. Zum Artikel

Feuerwehrmann erleidet bei Übung Brandverletzungen

Für Feuerwehrleute in Essingen in der Südpfalz trat am Mittwoch bei einer Übung der Ernstfall ein: Offenbar gab es einen Unfall mit einer Pumpe. Ein Feuerwehrmann musste mit Verbrennungen in eine Spezialklinik gebracht werden. Zum Artikel

Hoher Sachschaden bei Heuballenbrand

Beim Transport auf dem Anhänger haben am Dienstagnachmittag Heuballen im südwestpfälzischen Battweiler Feuer gefangen. Durch Geistesgegenwart rettete der Landwirt seine Zugmaschine. Zum Artikel

Rassistische Kommentare beschäftigen deutsche U17-Europameister

Am Freitag wurden die deutschen U17-Fußballer in Ungarn Europameister. Über das Team wurde parallel dazu im Internet rassistisch gehetzt. Die Reaktion der jungen Spieler darauf veranlasste den Sportlichen Leiter der Nationalmannschaften , von ihnen als „großartige Vorbilder“ zu sprechen. Zum Artikel

Massive Staus befürchtet

Autofahrer müssen über das verlängerte Fronleichnams-Wochenende mit massiven Staus auf deutschen Autobahnen rechnen. Für einen Tag sagen Experten besonders viel Betrieb voraus. Zum Artikel

Weinerlebnis Südliche Weinstraße in Landau

Beim Landauer „Weinerlebnis“ am Freitag und Samstag gehen urbane Lebendigkeit und Weinbergsromantik Hand in Hand. Mehr als 350 Weine von rund 60 Weinmacherinnen und Weinmachern werden präsentiert. Zum Artikel