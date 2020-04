Den dritten Todesfall im Rhein-Pfalz-Kreis in Zusammenhang mit dem Coronavirus meldet die Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises am Montagnachmittag, es handelt sich laut Kreisverwaltung um eine 80-Jährige, die im Krankenhaus in Frankenthal gestorben ist. Die Fallzahlen sind übers Wochenende erneut angestiegen. 194 Menschen sind im Kreis infiziert, am Freitag waren es 190. Für die Stadt Ludwigshafen vermeldet das beim Kreis angesiedelte Gesundheitsamt 252 Fälle, 13 mehr als am Freitag.

