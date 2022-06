In Rheinland-Pfalz ist rund ein Viertel aller Studienangebote zulassungsbeschränkt. Im bundesweiten Vergleich sind nur in Thüringen noch seltener Studiengänge mit einem Numerus Clausus (NC) versehen, wie aus einer am Mittwoch vorgestellten Untersuchung des CHE Centrums für Hochschulentwicklung in Gütersloh hervorgeht.

An den Hochschulen in Rheinland-Pfalz sind mit einem Anteil von rund 44 Prozent vor allem Studienangebote in den Rechts-, Wirtschafts-, Gesellschafts- sowie Sozialwissenschaften zulassungsbeschränkt. In Sprach- und Kulturwissenschaften sind es hingegen nur gut 11 Prozent. Bundesweit haben den Angaben zufolge 39,7 Prozent aller Studiengänge im kommenden Wintersemester einen Numerus Clausus.