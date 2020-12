Beim Anzünden eines Kamins im Keller eines Mehrfamilienhauses im Mannheimer Stadtteil Gartenstadt hat sich eine Person am Sonntagmorgen schwere Brandverletzungen am Arm zugezogen. Die Berufsfeuerwehr Mannheim konnte den Brand den Polizeiangaben zufolge schnell löschen. Der Verletzte wurde in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen gebracht. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar; ebenso, ob bei dem Brand ein Sachschaden entstanden ist. Die Polizei ermittelt.