(aktualisiert: 12.50 Uhr). In der Adolf-Kolping-Straße neben dem Gemeindezentrum am Branchweilerhof ist am Dienstagvormittag eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrannt. Ein Bewohner, den ein Feuerwehrmann und der Leitende Notarzt aus der Wohnung holten, wurde mit Brand- und Rauchgasverletzungen per Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Kurz vor 10 Uhr war die Feuerwehr ausgerückt. Beim Eintreffen der Wehrleute quoll bereits dicker Qualm aus der Wohnung im ersten Obergeschoss. Die Feuerwehr konnte das Feuer auf die Wohnung begrenzen, in der ein weiteres Zimmer stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Feuerwehr musste auch Zwischendecken öffnen, um Glutnester zu löschen. Wegen der starken Rauchentwicklung ist das ganze Mehrfamilienhaus derzeit unbewohnbar. Zur Brandursache und Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden.