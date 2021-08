Von Benjamin Fiege

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagmorgen auf der A6 in Richtung Mannheim ereignet. Laut Polizei fuhr ein 31-jähriger Mercedesfahrer gegen 8.30 Uhr an einer Steigung ungebremst auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Anhänger nach vorne gegen die Zugmaschine geschoben worden. Der Pkw habe sich mehrmals gedreht, schleuderte gegen die Mittelschutzplanken und kam dann auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Durch beherzte Ersthelfer wurde der Pkw-Fahrer aus dem total zerstörten Auto herausgezogen, so die Polizei. Bei der Unfallaufnahme sei bei dem Fahrer aus der Vorderpfalz Alkoholgeruch wahrgenommen worden. Gegenüber den aufnehmenden Beamten gab er an, kurz eingeschlafen zu sein.

Der verletzte Unfallverursacher wurde in das Westpfalzklinikum verbracht. Durch die Freiwillige Feuerwehr Enkenbach musste die Fahrbahn von dem großen Trümmerfeld gereinigt werden. Hierzu und zum Abschleppen des Pkw musste die Richtungsfahrbahn Mannheim zeitweise voll gesperrt werden. Der beschädigte Sattelzug musste zunächst an Ort und Stelle repariert werden, bevor er seine Fahrt fortsetzen konnte. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Dem Fahrer des Mercedes wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Insgesamt dürfte ein Schaden von zirka 30.000 Euro entstanden sein.