Angler wollen kein veganes Fischerfest

Die Tierrechtsorganisation Peta spendiert dem Kuhardter Angelverein 500 vegane Sushis, wenn er beim Fischerfest auf Fisch verzichtet. Der Vorsitzende hält das zunächst für einen Scherz.

Moschee-Demo: Protest gegen Ausgrenzung

Mit einer Demo will Ditib für den Moschee-Bau in Germersheim und gegen Ausgrenzung demonstrieren. Von anderer Stelle wird die Absage der Demo gefordert.

Neustart am Queich-Strand

Green – dieser Name hat in Landau Tradition. Meike Tosi kehrt nach einem Ausflug in die Welt des Sports zu ihren Wurzeln zurück. Und doch will sie mit ihrer neuen Green Bar nur zum Teil an dieses Erbe anknüpfen.

Wird das Wasser knapp?

Schon seit Wochen hat es nicht mehr längere Zeit am Stück geregnet. Das wirkt sich auf die Wasserversorgung aus. Mit den Stadtwerken Bad Bergzabern schlägt ein erster Versorger Alarm und ruft zum Sparen auf.

Campingplatz-Pläne abgelehnt

Der Fortbestand des Lingenfelder Campingplatzes schien gesichert. Doch dann kommt eine unerwartete Nachricht aus dem Kreishaus.