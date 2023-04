Das U-Boot U17 von der Bundesmarine soll am 17. Mai im Naturhafen und vier Tage darauf im Technik-Museum Speyer ankommen. Bis es so weit ist, sind noch einige Herausforderungen zu meistern. Zu technischen Hürden kommen rechtliche. Außerdem regt sich nach der Abholzung eines Auwaldbereichs Widerstand in Teilen der Bevölkerung.

