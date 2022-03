Er ist der schnellste, der verrückteste und vielleicht auch der sympathischste Solist, der sich derzeit in den klassischen Konzertsälen tummelt: Der Schlagzeuger Martin Gruber sorgte auch beim Pro-Arte-Konzert am Mittwochabend im Mannheimer Rosengarten für ein Spektakel. Grubinger spielte das Konzert für Multi-Percussion und Orchester, das er als 16-Jähriger bei Bruno Hartl in Auftrag gegeben hat. Begleitet wurde er vom Bruckner Orchester Linz unter der Leitung von Markus Poschner, das nach der Pause die vierte Sinfonie ihres Namensgebers spielte.

