Slalomkanutin Elena Lilik hat bei den Olympischen Spielen in Paris im Einer-Canadier die Silbermedaille gewonnen. Die 25-jährige Augsburgerin legte im Stade Nautique de Vaires-sur-Marne einen fehlerfreien Finallauf hin. Die Canadier-Weltmeisterin von 2021 absolvierte den Wildwasser-Parcour mit 23 Toren in 103,54 Sekunden. Den Olympiasieg holte sich wie im Kajak die Australierin Jessica Fox in 101,06 Sekunden. Rang drei ging an Evy Leibfahrt aus den USA in 109,95 Sekunden. Die Halbfinal-Schnellste Gabriela Satkova aus Tschechien wurde nur Siebte.

Schon im Halbfinale hatte Olympia-Debütantin Lilik im Ziel gejubelt über ihre erste Finalteilnahme bei den Sommerspielen. Immerhin saßen Ehemann Leon, Mama Daniela sowie ihre jüngere Schwester Emily, ebenfalls schon eine Topkanutin, unter den rund 10.000 Zuschauern auf der Tribüne. Papa Thomas beobachtete das Geschehen als Kajak-Bundestrainer direkt an der Strecke. Er trainiert seine Tochter, die als eine der wenigen in beiden Disziplinen startet, seit 2020 im Kajak.