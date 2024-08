Am Sonntag, 11. August, ist es um 22.50 Uhr in der Saarlandstraße in Ludwigshafen zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei kollidierten ein VW und ein Audi an der Einmündung zur Stifterstraße. Der Audi wollte nach links abbiegen, während der VW in Richtung Mundenheim unterwegs war.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge über die Fahrbahn geschleudert. Der VW kam schließlich auf den Gleisen der RNV zum Stillstand. Der 36-jährige Fahrer des Audi verstarb noch an der Unfallstelle. Der 21-jährige Fahrer des VW und seine 20-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter zur Untersuchung des Unfalls. Die Saarlandstraße blieb bis 4 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Im Einsatz waren Feuerwehr, Rettungsdienst, RNV und Polizei.