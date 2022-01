Bei einem Feuer am frühen Samstagmorgen in einem Pflegeheim in Saarbrücken gab es einen Toten und mehrere Verletzte. Laut Polizei befanden sich rund 70 Bewohner in der Einrichtung. Bei dem Feuer entstand zudem erheblicher Sachschaden, die Ermittlungen der Brandursache dauern noch an. Eine Begehung des Brandortes war bislang aus Sicherheitsgründen noch nicht möglich.