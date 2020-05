Auf dem Rhein zwischen dem badischen Brühl und dem pfälzischen Otterstadt nahe der Kollerinsel hat sich am Donnerstagnachmittag ein tragischer Unfall mit einem Schlauchboot ereignet. Dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer wurde schwer verletzt. Einem Bericht des Mannheimer Morgen zufolge soll im Bereich der Kollerfähre ein Sportboot mit dem Schlauchboot kollidiert sein. Eine Motorjacht habe das Schlauchboot bemerkt und die beiden Verunglückten aus dem Wasser geholt. Die Wasserschutzpolizei wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Unglück äußern. Ein Sprecher bestätigte gegenüber der RHEINPFALZ lediglich, dass es einen Unfall mit einem Schlauchboot gab. Er verwies an die Staatsanwaltschaft Mannheim. Diese war am Donnerstagabend telefonisch nicht mehr zu erreichen.