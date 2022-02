[Aktualisiert: 15.15 Uhr]

Nach einem Brand am Dienstag in einem Mehrfamilienhaus in der Mannheimer Neckarstadt ist ein Mann mittleren Alters an seinen Verletzungen gestorben, wie die Polizei mitteilt. Das Feuer in einer Wohnung im dritten Stock war gegen 23 Uhr ausgebrochen, die Ursache dafür ist bislang unklar. Zunächst wurden mindestens drei Menschen ambulant wegen einer Rauchvergiftung behandelt. Der Inhaber der Brandwohnung wurde schwerverletzt aus seiner Wohnung geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Laut Feuerwehr musste er zuvor wiederbelebt werden. Am Mittwochmittag teilte die Polizei mit, dass er am Morgen seinen Verletzungen erlegen ist.

Bewohner in Bussen betreut

Rund 50 Menschen mussten während der Löscharbeiten ihre Wohnungen zwischenzeitlich verlassen und wurden in zwei bereitgestellten Nahverkehrsbussen betreut. Sie konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Wie hoch der Schaden ist, steht laut Polizei noch nicht fest. Während der Löscharbeiten waren die Waldhofstraße – wo das betroffene Gebäude steht – und die Untermühlaustraße vorübergehend voll gesperrt. Gegen 0.47 Uhr konnte der Verkehr wieder freigegeben werden.