Auf dem Rhein nahe der Kollerinsel zwischen Otterstadt und Brühl hat sich am Donnerstagnachmittag ein tragisches Unglück ereignet. Bei einem Unfall mit einem Schlauchboot starb ein Mann, ein weiterer wurde schwer verletzt.

Es war ein Großaufgebot an Einsatzkräften, die gegen 15.30 Uhr alarmiert wurden. Allein die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rheinauen war mit fünf Booten und 44 Personen im Einsatz. Hinzu kamen Polizeibeamte, Notärzte, Feuerwehrleute aus Brühl und Ketsch sowie Taucher der DLRG Neuhofen und der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen.

Unfall nun Sache der Staatsanwaltschaft

Den Einsatzkräften war im Bereich der Kollerfähre ein Bootsunfall mit Personen im Wasser gemeldet worden. Vor Ort stellte sich allerdings heraus, dass die beiden Verunglückten bereits von Insassen eines anderen Boots aus dem Wasser geholt worden waren. Einem der beiden Männer konnte jedoch nicht mehr geholfen werden. Der andere Mann wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber, der auf der Brühler Rheinseite gelandet war, in ein Krankenhaus gebracht.

Einem Bericht des Mannheimer Morgen zufolge soll ein Sportboot mit dem Schlauchboot kollidiert sein. Die Fähre sei nicht in den Unfall involviert gewesen. Die Wasserschutzpolizei wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Unfallhergang äußern. Ein Sprecher bestätigte gegenüber der RHEINPFALZ lediglich, dass es einen Unfall mit einem Schlauchboot gab. Er verwies an die Staatsanwaltschaft Mannheim. Diese war am Donnerstagabend telefonisch nicht mehr zu erreichen.