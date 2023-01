Bei einem Zimmerbrand in einem Haus in der Viehtriftstraße in Römerberg-Heiligenstein ist am Mittwochmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Wie eine Polizeisprecherin auf RHEINPFALZ-Anfrage sagte, seien die Einsatzkräfte um 7.20 Uhr alarmiert worden, weil Rauch aus dem Haus trat. Der Senior (Jahrgang 1952) konnte nur noch tot aus dem Obergeschoss des Gebäudes geborgen werden. Im Einsatz waren neben der Polizei 32 Kräfte der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen mit acht Fahrzeugen. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach Angaben der Polizeisprecherin wird die Staatsanwaltschaft einen Brandgutachter einschalten.