Das Amtsgericht hat das Insolvenzverfahren über das Vermögen der 1. FC Kaiserslautern GmbH & Co. KGaA – das ist die seit 2018 ausgegliederte Profifußball-Sparte – offiziell aufgehoben. Der Beschluss ist dem Klub am Dienstag zugegangen. Damit ist – nach der Zustimmung der Gläubigerversammlung zum Insolvenzplan am 29. Oktober – das Eigenverwaltungs-Verfahren beendet und ein Teil des Klubs schuldenfrei. Die verbleibenden mehr als fünf Millionen Euro Verbindlichkeiten des Vereins, des 1. FC Kaiserslautern e. V., sollen in den nächsten Jahren getilgt werden. Einige Probleme bleiben also.