Seit fünf Jahren gibt es ein Hospiz in Landau. Knapp 400 Menschen sind in dieser Zeit in die Einrichtung des Diakonissen Bethesda gekommen, um dort zu sterben. In ihren letzte Wochen, Tagen, Stunden will ihnen das Team das Gefühl geben, wie zu Hause zu sein. Wir waren einen Tag zu Besuch, haben mit Mitarbeitern, Angehörigen und einer totkranken Frau gesprochen und einen Ort erlebt, an dem Freude und Leid unfassbar nah beieinander liegen. Am Samstag kann man beim Tag der offenen Tür einen Blick hinter die Kulissen werfen. Mehr zum Thema lesen Sie hier