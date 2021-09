Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Florian Dick, den Teammanager des 1. FC Kaiserslautern, wegen „unsportlichen Verhaltens“ gegenüber dem Unparteiischenteam mit einem Innenraumverbot für das Drittligaspiel des FCK am Sonntag (14 Uhr) in Lotte beim SC Verl belegt. Teammanager Dick war am Ende der ersten Hälfte des Drittliga-Derbys gegen Waldhof Mannheim (0:0) am Samstag von Schiedsrichter Florian Heft mit der Roten Karte aus dem Innenraum verwiesen worden. Dick hat dem Urteil zugestimmt, es ist rechtskräftig. Das gab der DFB bekannt.