Als 13-jähriger Halbwaise landet Johann Peter Zenger 1710 in New York. Der Bub aus der Pfalz wird Drucker. Als Zeitungsverleger wird er wegen Verleumdung des Gouverneurs angeklagt und ins Gefängnis geworfen. Sein Prozess endet mit sensationellem Ausgang. Zenger geht als Vorkämpfer für die amerikanische Pressefreiheit in die Geschichte ein.

