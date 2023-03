Eigentlich leben die aus dem Film „Shrek - der tollkühne Held“ bekannten Oger in Sümpfen – bei Darmstadt sind zwei davon jetzt aber auf einem Feld gesichtet worden. Zwar nur als Kunstwerk, trotzdem haben die Aufnahme eines Ackers in Weiterstadt viele Filmfans in Verzückung versetzt. Auf der Sozialen Plattform Reddit ging ein Post über die ungewöhnlichen Kornkreise am Dienstag viral. Zu sehen darauf ist eine Aufnahme von Google Earth aus dem Sommer 2022, auf dem ein Bild des Filmhelden Shrek, seiner Frau Fiona und von Esel zu sehen ist. Das Bild ist jedoch nicht gemalt, sondern in das Feld hineingeschnitten worden.

Nutzer scherzen über Alien-Kunst

In den Kommentaren hagelt es neben begeisterten Kommentaren auch eine ganze Menge Witze. Ein Nutzer schreibt zum Beispiel: „Irgendwie hätte ich Shreks Sumpf eher südlich von Darmstadt erwartet…“ oder „Da wachsen bestimmt die besten Zwiebel in ganz Deutschland.“ Die meisten Nutzer outen sich dabei ganz klar als Fans der „Shrek“-Filme, die von 2001 bis 2010 produziert wurden und ein Millionenpublikum erreichten.

Wer für die Kunst im Kornfeld verantwortlich ist, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich handelt es sich um ein bereits bekanntes Maislabyrinth eines Landwirts. Nutzer auf der Sozialen Plattform haben aber auch ihre ganz eigene Theorien. Und die ist nicht von dieser Welt. „Endlich mal Aliens mit Kultur“ oder „Aber was wollen uns die Außerirdischen damit sagen?“, sind nur zwei der vielen Kommentare.