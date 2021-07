Eine schwer verletzte Person ist am späten Sonntagvormittag mit einem Rettungshubschrauber aus Kindenheim ausgeflogen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben des Ludwigshafener Polizeipräsidiums und der Staatsanwaltschaft Frankenthal war es zuvor zu einer Verpuffung in einem Wohnhaus gekommen – von den zwei anwesenden Personen ist eine unverletzt geblieben. Bilder vom Ort des Geschehens zeigen, dass ein Teil des Dachs durch die Druckwelle abgedeckt wurde. Neben der Polizei waren Notärzte sowie Feuerwehren vor Ort. Für den Einsatz, der bei Redaktionsschluss noch andauerte, wurde das Gebiet um das betroffene Gebäude in den Andingstraße weiträumig abgesperrt. Am Nachmittag trafen Beamte von der Kriminalpolizei ein, die die Ermittlungen übernommen hat. Unser Bild zeigt einen Polizisten in Spezialausrüstung auf seinem Weg in das Wohnhaus. Laut einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine genaueren Angaben zu der Ursache für die Verpuffung gemacht werden.