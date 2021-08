Es gibt einen Ort in der Westpfalz, da begrüßen Kamele am Straßenrand den Besucher. 108 Buddhastatuen stehen in der Ortsdurchfahrt, während gleichzeitig Panzer in einer Seitenstraße vor sich hin rosten.

Die Pirmasenser selbst sind nicht so gut auf Niedersimten zu sprechen, jenes Dorf südlich des Stadtkerns, seit 1969 eingemeindet.

