Ein putziger kleiner Bär – mit Hose, aber ohne Name. Die Europäische Fußball-Union Uefa hat am Dienstag das Maskottchen für die EM 2024 in Deutschland vorgestellt. Bei der Heim-WM 2006 war das Maskottchen ein ausgewachsener (Plüsch)-Löwe, hieß Goleo und hatte eben keine Hose an, was über Wochen ein Gesprächsthema gewesen war.

Über den Namen des 2024er-Maskottchens können in den kommenden zwei Wochen Kinder aus dem Uefa-Schulfußballprogramm sowie alle Fans abstimmen. Zur Auswahl stehen: Albärt, Bärnardo, Bärnheart und Herzi von Bär. „Das Maskottchen zollt dem beliebten Teddybären, der mutmaßlich Anfang des 20. Jahrhunderts das Licht der Welt in Deutschland erblickte, Tribut“, teilte der Dachverband am Dienstagmorgen mit.

Bei der Vorstellung des Maskottchens zeigte sich Turnierdirektor Philipp Lahm trotz der zuletzt ernüchternden Ergebnisse der Nationalmannschaft optimistisch zu den deutschen Chancen bei der Heim-EM 2024. „Noch ist die Zeit da, noch bin ich positiv“, sagte der frühere DFB-Kapitän.