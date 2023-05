Die Adler Mannheim haben Stürmer Linden Vey für die kommende Saison verpflichtet. Der 31-Jährige kommt vom kasachischen KHL-Klub Barys Astana. „Linden ist ein Führungsspieler durch und durch, der stets das Wohl der Mannschaft an erste Stelle setzt“, äußert sich Sportmanager Jan-Axel Alavaara zum Neuzugang. In seiner Zeit in Nordamerika bestritt Vey insgesamt 139 NHL-Spiele für Los Angeles, Vancouver und Calgary. In der Schweiz wurde er 2018 mit den Lions Zürich Meister, für Kanada nahm er an den Olympischen Spielen teil.