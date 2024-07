Der Pirmasenser Schillerplatz war bisher eine reine Asphaltwüste. Das soll sich in den nächsten Wochen ändern: Er wird zum Modellprojekt für Stadtbegrünung und soll sogar Kohlendioxid im Erdreich speichern.

Bis März kommenden Jahres muss die Stadt Pirmasens ihre Bewerbung für die Landesgartenschau 2032 fertig haben. Die Grundidee der Stadt sieht eine Grünachse vom Alten Friedhof über das Gärtnereigelände im Rauschenbrunnen zum Eisweiher vor. Sie soll aber noch viel weiter in die Stadt reichen.

Die Kommunalwahl hat dem Pirmasenser Stadtrat einen der jüngsten Fraktionsvorsitzenden beschert. Dabei hatte der 20-jährige Luis Wittmer gar nicht damit gerechnet, dass er über die Liste der Grünen in den Stadtrat gewählt wird. Das war dann auch der Grund, warum er bei der ersten Sitzung gleich nicht mit dabei war.

An der B10 bei Wilgartswiesen haben die Bauarbeiten für die neue Rastanlage begonnen. Auf einer Fläche von rund 32.000 Quadratmetern entstehen Stellplätze für 40 Lkw, 13 Pkw und sechs Busse sowie ein WC-Gebäude.

Cem Özdemir besuchte bei seiner Sommerreise die Hauensteiner Ölmühle. Dort packte der Bundesminister sogar mit an.

Mit Blaulicht und mehreren Verletzten endete in der Nacht zum Freitag eine Oberstufenparty des Helmholtz-Gymnasiums in Zweibrücken. Ein Streit unter Schülern war aus dem Ruder gelaufen.

Nächstes Jahr wird der Zweibrücker Wildrosengarten 50 Jahre alt. In letzter Zeit etwas in Vergessenheit geraten, soll die Parkanlage in der Fasanerie bis zum Jubiläum wachgeküsst werden. Ideen gibt es schon einige.