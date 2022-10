Grusel-Kabinett im Garten

Das, was Familie Kuntz immer jedes Jahr aus ihrem Garten macht, ist eine wahre Grusel-Orgie. Das schaurig-schöne Halloween-Haus bekommt jedes Jahr ein neues Dekomotto. Diesmal: Baustelle. Ganz viele Fotos gibt’s hier.

Würgeschlange entwischt

Am Freitagabend machte sich eine 1,7 Meter lange Boa Constrictor aus dem Staub. Sie war in Insheim aus ihrem Terrarium entwischt. Die Schlange sei nicht giftig, aber trotzdem potenziell gefährlich, weiß Reptilienexperte Kevin Keßler.

Krematorium lädt zu Besuch ein

Wer einen geliebten Menschen verliert, muss Abschied nehmen können. In Landau können Angehörige dabei sein, wenn der Sarg in den Verbrennungsofen fährt. Das konnten Leser bei einer RHEINPFALZ-Aktion erleben.

Tierpension nervt Nachbarn

Sarah Anton hat ihr Haus in Venningen in eine Tierpension verwandelt. Das gefällt einigen Anwohnern gar nicht, sie fühlen sich dadurch belästigt. Es ist ein Streit entbrannt. Wie werden die Behörden entscheiden?

Viele Schatzsucher stöbern in Höfen

Was der eine nicht mehr haben will, findet oft schneller als man denkt Interessenten, die so etwas schon länger gesucht haben. So kommen, teils früher als erwartet, bei herrlichem Spätsommerwetter viele Besucher zum ersten Hofflohmarkt ins Klosterdorf.

Neue Praxis für Vierbeinpfälzer

So wie Frauchen und Herrchen zur Physio gehen, wenn Knochen und Muskeln nicht so wollen wie sie sollen, gibt es diese Option nun auch für Bello und Mietzi. Isabella Gerbes hat sich einen Traum erfüllt.