Endlich wieder Oper im Originalformat: Am Sonntagabend hatte Benjamin Brittens humoristisches Kammerspiel „Albert Herring“ am Nationaltheater Premiere. Ungekürzt, in Originalbesetzung, in einer grell-bunten Inszenierung von Cordula Däuper, der die Pandemie keinerlei Fesseln angelegt hat. Nur die Maske, die man während der gut zweieinhalb Stunden langen pausenlosen Aufführung zu tragen hatte, erinnerte an Corona. Aber ein Nationaltheaterorchester unter der Leitung seines Generalmusikdirektor Alexander Soddy sorgten dafür, dass man die Maske bald schon gar nicht mehr wahrnahm.

