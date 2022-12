Ein Grünstadter Traditionsgeschäft schließt im kommenden Jahr: Marion Heissler wird ihr Handarbeitsstudio am 4. März zum letzten Mal geöffnet haben. Nicht nur für Freundinnen der Handarbeit wird das eine bittere Nachricht sein, auch Heissler selbst ist traurig: „Mir tut das richtig weh“, sagt sie. Schließlich gebe es Kundinnen, die seit Jahrzehnten in das Geschäft kommen, um in Sachen Stricken und Häkeln beraten zu werden sowie Wolle und Garne zu erwerben. Die 64-Jährige hat über den Schritt, in Rente zu gehen, länger nachgedacht und ist zu dem Entschluss gekommen: „Man muss dann auch mal an sich denken.“ Und ja, der Gedanke etwas Freizeit zu haben und sich mit Freundinnen zum Frühstücken zu treffen, sei durchaus auch verlockend, sagt sie mit einem Augenzwinkern. Das Geschäft, in dem noch zwei Mitarbeiterinnen tätig sind, gibt es seit mittlerweile 38 Jahren. Erst sei ihre Mutter, Marita Nödling, die Chefin gewesen und sie habe, solange die Kinder klein waren, mitgearbeitet. Seit 20 Jahren führt Marion Heissler das Studio. Und sie will für alle Wollliebhaber und sich selbst einen „schönen Abschied“ gestalten – und wird deswegen bis März noch viermal einen Stricktreff anbieten und im Januar einen Workshop zum Sockenstricken. Wer mitmachen will, kann sich im Geschäft in der Kirchheimer Straße 3 anmelden.