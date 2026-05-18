Jahr für Jahr werden etliche Wildtiere durch Feuerwerk verletzt oder getötet. Ein 17-jähriger Tierschützer aus der Südwestpfalz hat einen Film darüber gedreht.

Auf der Mülldeponie Mörsbach lebt eine invasive Schlangenart, die Zornnatter. Einzelne Exemplare sind jetzt außerhalb aufgetaucht. Das könnte noch öfter passieren. Es gilt: Wer eine Zornnatter sieht, bitte melden!

Ein Leerstand weniger in der Zweibrücker Hallplatzgalerie: Eine saarländische Firma öffnet einen Verkaufsraum. Den braucht sie, weil sie die Firma Korz Kassensysteme aus Ruppertweiler übernimmt.

Vermummte Soldaten laufen in Zweibrücken mit Kriegswaffen und scharfer Munition über den Weihnachtsmarkt. Die Staatsanwaltschaft sieht keinen Verstoß gegen das Waffengesetz.

Der Prozess rund um den tödlichen Unfall am Braunsberg nähert sich dem Ende. Nun muss das Gericht entscheiden, ob der Angeklagte im Gefängnis gelandet oder frei bleibt.

Das Zweibrücker Stadtmarketing, der Gemeinsamhandel und externe Veranstalter hatten am Wochenende zu verschiedenen Aktionen in die Innenstadt eingeladen. Es war richtig viel los bei Flohmarkt, verkaufsoffenem Sonntag und Weinzeit. Auch Zweibrücken kunstvoll kam in der zwölften Auflage gut an. Mehr als 40 Künstler haben in der Fußgängerzone Bilder und andere Kunstwerke ausgestellt und verkauft.

Ein Bus voller Südwestpfälzer feierte am Wochenende in der Normandie das 60. Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Waldfischbach-Burgalben und Carentan. Es ist eine besondere Freundschaft.

Die Parkbrauerei druckte sein Konterfei auf Schoppengläser. Heute ist der Schuhplattler Burkhard „Burgi“ Zahn ein Schlabbeflicker. Gerne blickt er auf seine Erlebnisse zurück.

Der kleine Exe in Zweibrücken wurde neu gestaltet und am Wochenende eingeweiht. Das lässt unseren Mundartkolumnisten Wolfang Ohler etwas wehmütig werden – auch wenn er viele positive Seiten sieht.

Pirmasens ehrt das Ehrenamt: Am 23. Mai stehen Menschen „mit Herz“ im Mittelpunkt eines Aktionstages auf dem Exerzierplatzes.

Der Herrenwald von Kleinsteinhausen ist verglichen mit anderen Teilen des Pfälzerwaldes in gutem Zustand. Bei einer Begehung stellt Försterin Maria Jäger Zukunftspläne vor.

Zur Nacht der Kunst hatte die Zweibrücker Mannlich-Realschule plus Schüler, Eltern und Kunstinteressierte ins Foyer eingeladen. Dabei standen Schülerportäts im Mittelpunkt.

Durch ein 9:0 gegen die SG Rieschweiler II sichert sich der SVN Zweibrücken am vorletzten Spieltag die Meisterschaft in der Fußball-A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken.

Das Damenteam des Ersten Golfclubs Westpfalz liegt nach dem ersten Spieltag der 2. Bundesliga Mitte auf Rang eins. Die Spitzenspielerinnen trumpften auf.