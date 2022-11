Millionenpoker um Bahnstrecke

Deutschland bastelt an der Verkehrswende. Eine zentrale Rolle spielt dabei der ÖPNV. Dass nun die Zugtrasse Winden-Bad Bergzabern auf der Kippe steht, sorgt für Unverständnis. Der Zweckverband macht Hoffnung. Doch es gibt noch Fragen.

Führungswechsel bei Progroup

Nach 30 Jahren an der Unternehmensspitze übergibt Progroup-Gründer Jürgen Heindl zum Jahreswechsel den Vorstandsvorsitz an seinen Sohn Maximilian, bisher sein Stellvertreter. Der international agierende Wellpappenproduzent hat seine Wurzeln in der Südpfalz.

Badespaß wird teurer

Die Eintrittspreise für den Badepark und für das Hallenbad in Wörth steigen – moderat, wie die Verantwortlichen betonen. Es könnte aber noch teurer werden.

Wertvolles Saatgut

Kastanien schmecken lecker. Doch nicht nur aus kulinarischen Gründen werden sie gesammelt, auch das aus den Früchten gewonnene Saatgut ist begehrt. Denn die Baumart kann dem Wald helfen, klimaresistenter zu werden.

Ritterschlag für Jungwinzer

Er ist die „Entdeckung des Jahres“: Jungwinzer Lukas Hammelmann wurde von einem Fachmagazin ausgezeichnet. Er sieht sich nicht als Rebell in der Weinszene.