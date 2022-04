Dank eines Eigentores von Davide Zappacosta darf RB Leipzig weiter vom ersten Halbfinale in der Europa League träumen. Der italienische Fußball-Nationalspieler besorgte beim 1:1 (0:1) im Viertelfinal-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo am Donnerstagabend in der 58. Minute den für sein Team unglücklichen Ausgleich, wodurch der deutsche Vizemeister seit nunmehr elf Spielen ungeschlagen ist. Vor 36.029 Zuschauern hatte Luis Muriel (17.) die Gäste mit einem herrlichen Schlenzer in Führung gebracht, die nun am kommenden Donnerstag mit Heimvorteil in das Rückspiel in der Lombardei gehen. Allerdings gilt Bergamo auswärts als stärker als zu Hause.