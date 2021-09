Das erwartete große Interesse an der Briefwahl zur Bundestagswahl am 26. September scheint einzutreten. In der Stadt Speyer haben – Stand Dienstag, 18 Uhr – bereits 12.055 von 36.034 Wahlberechtigten die Abstimmung vorab zu Hause beantragt. Das teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. 10.300 Anträge seien im Rathaus in den neun Tagen nach Zustellung der ersten Wahlbenachrichtigungen schon bearbeitet worden.

Wegen des hohen Aufkommens bittet die Verwaltung um Verständnis für etwaige Verzögerungen. Sie verweist auf die schriftlichen und digitalen Möglichkeiten, Briefwahl zu beantragen und bittet um Verzicht auf persönliche Vorsprache im Wahlbüro. Dort hatten vor der Pandemie viele Bürger persönlich die Unterlagen abgeholt. Anträge seien bis mindestens 16. September möglich. Der Anteil der Briefwähler betrug am Dienstag schon 33 Prozent der Wahlberechtigten. Bei der Landtagswahl im März 2021 waren es 14.221 ausgestellte Wahlscheine und ein Anteil von 39 Prozent. Die Anzahl der Wahlscheine bei der Kommunalwahl 2019 von 9344 ist jetzt schon übertroffen.