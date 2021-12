Ein Drittel der Familien in Deutschland zahlt keine Gebühren für einen Platz im Kindergarten oder für die Kleinkindbetreuung. Das geht aus dem zweiten Bericht über die Wirkungen des Gute-Kita-Gesetzes der früheren Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hervor, der am Mittwoch in Berlin veröffentlicht wurde. Während im Jahr 2019 nur ein Viertel der Familien kostenlose Plätze für ihre Kinder hatten, waren es dem Bericht zufolge 2020 rund ein Drittel.

Der Bund unterstützt die Bundesländer seit 2019 bis zum Jahr 2022 mit insgesamt 5,5 Milliarden Euro, um Verbesserungen in der Kinderbetreuung zu erreichen. Seit August 2019 müssen Familien mit geringen Einkommen, die etwa Wohngeld, den Kinderzuschlag oder Arbeitslosengeld beziehen, keine Beiträge mehr zahlen. Die Bundesländer können darüber hinaus selbst entscheiden, ob sie Eltern noch weitreichender von Gebühren befreien oder andere Schwerpunkte setzen. Das Geld vom Bund kann dafür eingesetzt werden, die Personalschlüssel zu verbessern, Fachkräfte zu qualifizieren oder die Kita-Leitungen zu entlasten.