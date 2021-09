Auf einen großen aufblasbaren Flamingo, der in Saarbrücken für ein Reisebüro wirbt, hatten es sechs Jugendliche im Alter von 17 bis 20 Jahren am Samstag abgesehen: Sie klauten den Gummivogel laut Polizeibericht während der Geschäftszeiten, wobei sie eine Mitarbeiterin auch körperlich zurückgedrängt haben sollen. Die Polizei hatte keine Schwierigkeiten, die Täter in der Nähe des Tatorts zu stellen, nachdem die Mitarbeiterin sie über die Aktion informiert hatte. Das auffällige Diebesgut war bereits aus der Ferne zu erkennen. Die Mitarbeiterin blieb bei der Aktion glücklicherweise unverletzt, die jungen Männer erwartet eine Anzeige wegen Diebstahls – und der Flamingo könne nun wieder seinen Werbezwecken nachkommen, so fasst die Polizei den Einsatz zusammen.