Wer demnächst in Ludwigshafen, Worms und Frankenthal eine Smartwatch oder ein Spielzeug beim US-Versandhändler Amazon bestellt, der dürfte sein Paket mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Gewerbepark Nord geliefert bekommen. Bis zu 5000 Bestellungen pro Stunde können in dem neuen Verteilzentrum bearbeitet werden. Bevor das Zentrum Ende Oktober an den Start geht, hat DIE RHEINPFALZ vorab schon mal einen Blick hinter die Kulissen geworfen. Wie es dort aussieht, zeigt unser Video.

Einen ausführlichen Artikel über das neue Verteilzentrum lesen Sie hier.