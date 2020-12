Down Under leben viele Menschen mit englischen Wurzeln, aber auch Deutsche sind schon immer nach Australien ausgewandert. Anfang der 1960er Jahre waren es voller Euphorie junge Männer, die sich auf dem fünften Kontinent bessere Job versprochen haben. Es waren zudem die letzten Jahre des Goldrauschs. Viele sind auch in Melbourne, Sydney und Adelaide geblieben. Aber einen Teil ihres Herzens haben sie in der Heimat gelassen. Bis heute verbunden ist ein Brüder-Paar aus Ludwigshafen. Auf der dortigen Polizeiwache in Oppau hat am Freitag ein 75-Jähriger aus Australien angerufen. Sein Anliegen: Er macht sich Sorgen um das Wohlergehen seines in Ludwigshafen lebenden Bruders, weil er ihn schon seit längerer Zeit nicht erreichen kann. Die Polizei hat sich als wahrer Freund und Helfer erwiesen. Die Beamten haben sich vor Ort umgesehen und einen wahren Telefonmarathon gestartet, um den großen Bruder zu finden. Der 85-Jährige war in der Zwischenzeit in ein Altersheim gekommen und ist unter dessen Anschluss auch von Australien aus wieder zu erreichen. Die frohe Kunde ist ans andere Ende der Welt übermittelt worden. Und natürlich auch die, dass es dem Vermissten gut geht.