Wer seine Führerscheinprüfung bestanden hat, ist stolz wie Bolle - und möchte so schnell wie möglich auf die Straße. Pünktlich zum 18. Geburtstag, oder am besten noch früher. Doch im Rhein-Pfalz-Kreis klappt das nicht immer. Woran das liegt und wie die Kreisverwaltung auf die Vorwürfe reagiert, lesen Sie hier.

Orthopäde hilft Tieren

Hunde und Herrchen aus aller Welt kommen zu Dieter Pfaff nach Frankenthal. Der Tierorthopäde ist einer von wenigen Experten für künstliche Gliedmaßen und Gehhilfen für Tiere in Deutschland. Wir haben ihm bei der Arbeit über die Schulter geschaut.

Heiß auf Eis

Wenn es draußen heiß wird, steigt die Lust auf Eis. Das ist quasi ein Gesetz. Doch welche Sorten kommen dann in Waffel oder Becher? Giovanni De Vico vom Speyerer „Eiscafé De Vico“ weiß, worauf die Leute stehen und hat uns erzählt, wie er selbst hinter der Eistheke gelandet ist.

Arzt wird Autor auf Mallorca

Das gibt es auch nicht alle Tage: Ein Mannheimer Arzt hängt seinen weißen Kittel an den Nagel, um Schriftsteller auf Mallorca zu werden. Mehr dazu hier.

Das ist Kunst

Eine Fassade, aus der viele kleine Häuser ragen. Ein neues Wandbild in Ludwigshafen zieht Blicke auf sich. Die dreidimensionale Gestaltung ist kein Gag eines Malerbetriebs, sondern Straßenkunst. Was es damit auf sich hat, lesen Sie hier.

Günstig in den Urlaub

Der pandemiebedingte Urlaubsverzicht ist zu Ende. Trotz gestiegener Preise ist die Reiselust groß. Das merken auch die Reisebüros in der Region und haben Tipps zum Sparen.

CSD in Mannheim

Schrill, bunt, laut: Nicht nur Schwule und Lesben freuen sich auf die CSD-Parade am Samstag in Mannheim, zu der an die 100.000 Zuschauer aus der Region erwartet werden. Mehr dazu hier.