Die Pirmasenser AfD schickt mit Christian Hofer einen Zweibrücker ins Rennen gegen Amtsinhaber Markus Zwick (CDU). Die Oberbürgermeister-Wahl findet am 6. September statt.

Der neue kleine Exe ist fertig. Mit einem Skate-Wettbewerb wurde die Anlage am Samstag offiziell eröffnet. Die Sportdezernentin gab einen Ausblick aufs nächste Projekt. Es herrschte Riesenandrang. Wir haben eine Bildergalerie zusammengestellt.

Nächste Woche wird der Fehrbachtunnel wegen Reinigungsarbeiten an zwei Abenden in Folge gesperrt.

Im Zweibrücker Land sind Kupferdiebe unterwegs. Innerhalb weniger Tage stahlen sie an mehreren Kirchen Regenrinnen und Rohre. Der Schaden geht in die Tausende.

Was verdienen Oberbürgermeister, Bürgermeister und Beigeordneter? Zu diesen Summen kommen teilweise noch diverse Nebeneinkünfte. Einen Überblick darüber lesen Sie hier.

In Rodalben gibt es einen Lego-Shop, der seine Verkaufsfläche nach und nach erweitert hat. Dort findet sich das aktuelle Katalog-Sortiment. Das eigentliche Geschäft macht das Unternehmen Lobigo jedoch als Online-Händler. Inhaber Andreas Bendel hat sich auf alte TV-Serien spezialisiert, die es nur noch bei ihm gibt.

Der Waldbrand zwischen Rodalben und Pirmasens hat vor einigen Jahren sichtbare Spuren hinterlassen. Ein Besuch vor Ort zeigt, welche Bäume den Flammen getrotzt haben und trotz deutlicher Brandspuren immer noch stehen.

Noch ist das Wetter eher frisch, doch es soll besser werden: Am Montag startet die Saison im Bergbad Heltersberg. Die Vorbereitungen dazu liefen im Freibad seit Wochen.

Neues Angebot: Bei der Suche nach Arbeitskräften geht das Diakoniezentrum in Pirmasens neue Wege. Es kooperiert dafür jetzt mit der Hochschule Ludwigshafen. Bei einem Pflege-Studium erfolgt die Praxis in Pirmasens, die Theorie wird in Ludwigshafen vermittelt.