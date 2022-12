Weihnachtskonzerte mit Ludwig Güttler gehören zur Adventszeit wie Aufführungen von Bachs Weihnachtsoratorium. Über Jahre war der Ausnahme-Trompeter auch in Mannheim zu Gast. Am Mittwoch zusammen mit seinem Blechbläserensemble zum letzten Mal. Mit 80 Jahren hat Güttler in diesem Sommer seinen Abschied von der Bühne verkündet. Seine Abschiedstournee führte ihn nun auch nach Mannheim. Ein berührender Abend, der auch ein wenig wehmütig stimmt.

Mehr lesen Sie hier: