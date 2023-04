Das Ei hat an diesem Wochenende unsere volle Aufmerksamkeit. Meist ist es hart gekocht und bunt bemalt. Es gibt natürlich noch die aus zarter Schokolade. Aber wir fünf RHEINPFALZ-Redakteure sind beim Hühnerei geblieben und haben über den gewöhnlichen Ostertellerrand hinausgeschaut, was sich daraus noch so alles zaubern lässt. Eine Verführung.

Mehr zum Thema lesen Sie hier