Mit Unbekannten, die Eier auf fahrende Autos werfen, hat es die Polizei in Ludwigshafen zu tun. Drei Vorfälle schildern die Beamten in einer Mitteilung vom späten Donnerstagabend: Kurz nach 18 Uhr am Donnerstag seien in der Weimarer Straße in Oggersheim und gegen 19.30 Uhr in der Oggersheimer Straße in Ruchheim Eier gegen fahrende Autos geworfen worden. Am Tag zuvor habe es gegen 19 Uhr schon einmal Eierwürfe in der Weimarer Straße gegeben.

Es wurde niemand verletzt, allerdings handelt es sich um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, weshalb die Polizei nun ermittelt und Zeugen sucht; auch sucht sie nach eventuellen weiteren Geschädigten. Wer also einen Hinweis auf den oder die Täter geben kann, oder wessen Auto selbst Eier abbekommen hat, wird gebeten, sich unter Telefon 0621 963-2403 oder per E-Mail an pwoggersheim@polizei.rlp.de zu melden.