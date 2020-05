Eine Serie von Sachbeschädigungen und Pkw-Aufbrüchen, bei denen Vandalen Fahrzeuge und Hauswände mit rohen Eiern verwüsten beschäftigt die Polizei in der Westpfalz. Seit Anfang Mai komme es zu solchen Vorfällen, sagte am Montag ein Polizeisprecher. Betroffen waren bisher Stadt und Kreis Kaiserslautern sowie der Donnersbergkreis.

Die aktuelle Fälle: In der Nacht zum Samstag beobachtete ein Anwohner im Kaiserslauterer Stadtteil Erlenbach drei Verdächtige, die Eier gegen eine Hauswand und ein parkendes Auto warfen. Zuvor war in Lohnsfeld die Scheibe eines Autos eingeschlagen worden und das Fahrzeuginnere mit rund fünf rohen Eiern beschmiert worden. In einem anderen Fall wurden die Eierschalen in die Dichtungsgummis der Fenster gerieben. Zwischen Hochspeyer und Kaiserslautern haben unbekannte Täter am Wochenende ebenfalls zwei Autos aufgebrochen, indem sie die Seitenscheiben einschlugen: Auch dort wurden der Innenraum jeweils mit rohen Eiern beschmiert. Die Polizei schließt einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Eier-Attacken nicht aus.