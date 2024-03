Das Landesamt für Mess- und Eichwesen Rheinland-Pfalz hat im vergangenen Jahr in 145 Bäckereien Kontrollen vorgenommen – in 30 Fällen kam es zu Beanstandungen. Das hat das Amt, das in Bad Kreuznach sitzt, der RHEINPFALZ am SONNTAG auf Anfrage mitgeteilt. Das Landesamt überprüft nach eigener Aussage „die Beständigkeit und Richtigkeit der im amtlichen und geschäftlichen Verkehr und der bei Messungen im öffentlichen Interesse verwendeten Messgeräte“.

Unter den 30 Beanstandungen, die das Landesamt für das Jahr 2023 meldet, waren sechs Fälle, in denen ein Brot ein zu geringes Gewicht hatte. Zwölfmal hätten die Prüfer festgestellt, dass ungeeichte Waagen verwendet worden seien. In weiteren zwölf Fällen waren Backwaren nicht oder fehlerhaft gekennzeichnet. Dem Landesamt zufolge wurden 2023 nach Kontrollen bei Bäckereien 30 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, von denen 25 bereits abgeschlossen seien: 16 davon mit einem Bußgeldbescheid, zwei Verfahren per „Bescheid über die Einziehung eines Geldbetrags“, sieben Verfahren wurden „aus Opportunitätsgründen eingestellt“.

Im Sommer 2023 hatten Bußgeldbescheide des Amts zu einer Kontroverse und dem zeitweiligen Stopp des Verkaufs von halbierten Broten unter anderem bei der Filialbäckerei Görtz (Ludwigshafen) geführt. In den Filialen wurden die Brote – nach dem Durchschneiden auf Kundenwunsch hin – nicht erneut gewogen. Der Verkaufsstopp beziehungsweise die Maßgaben des Amts hatten wiederum Verwirrung und Unverständnis bei Kunden ausgelöst. In der Folge hatte das Landesamt für Mess- und Eichwesen mitgeteilt, dass der Verkauf von auf Kundenwunsch in der Filiale geteiltem Brot in Rheinland-Pfalz „nicht proaktiv überprüft“ werde.